VIDEO / Ronaldo ubrzo puni 41 godinu, nerealnim škaricama pokazao da su godine samo broj

Majstor nogometa lagano ide prema brojci 1000. Zabio je četvrti pogodak svog Al Nassra u pobjedi 4:1 nad Al Khaleejom, ali izvedba je čista poezija. Danas je očito dan škarica, podsjetio je ovaj njegov potez na onaj gol protiv Juventusa u dresu Reala. Što reći, bolje pogledajte i uživajte!
Al Nassr je slavio s 4:1, pogotke su uz Ronalda zabili i Felix, Mane te Wesley. Počasni gol za goste zabio je Al Hawsami..
