VIDEO / Ronaldo prekinuo ‘bojkot’ i odmah se vratio pogotkom! To mu je 962. u karijeri

Cristiano Ronaldo se vratio! Portugalac se vratio nakon kratkotrajnog bojkota i odmah je zabio za pobjedu Al Nassra. Zabio je za prednost gostiju od 0:1 kod Al Fateha. Na kraju je Al Nassr slavio s 0:2. Bio je to Portugalčev 962. pogodak u karijeri.

