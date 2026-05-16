VIDEO / Ronaldo ponovno ostao bez trofeja u Al-Nassru: Izgubili su u finalu azijske Lige prvaka

Podijeli :

U finalu azijske Lige prvaka 2, paravana Europskoj ligi u Europi, susreli su se Al-Nassr Cristiana Ronalda i Marcela Brozovića te japanska Gamba Osaka. Unatoč tome što je Al-Nassr bio osjetni favorit, do pobjede od 1:0 došla je Osaka.

Unatoč dominaciji u prvom poluvremenu, do vodstva je u 30. minuti stigla japanska ekipa. Za to je bila zaslužna strana kombinacija u Osaki. Asistent je bio tuniški napadač Issam Jebali, a loptu je u mrežu poslao Turčin Deniz Hummet.

Dugo se taj pogodak u VAR sobi pregledavao zbog zaleđa, ali ispostavilo se da je Hummet bio u dozvoljenoj poziciji i pogodak je priznat. Do kraja susreta Osaka je zadržala prednost te je postala prvi japanski klub koji je osvojio azijsku Ligu prvaka 2 koja postoji od 2004. godine.

Što se tiče Al-Nassra, oni od dolaska Cristiana Ronalda u klub još uvijek nemaju naslov. U ovom susretu bili su veliki favoriti i nisu uspjeli doći do prvog trofeja u kontinentalnom natjecanju. Veliku priliku će za prvi trofej u Ronaldovoj eri (od sezone 2022./2023.) imati 21. svibnja kada trebaju upisati pobjedu protiv Damaca koji se bori za ostanak u saudijskoj ligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.