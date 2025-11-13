VIDEO / Ronaldo dobio crveni karton, pogledajte reakciju domaćih navijača!

Podijeli :

U pretposljednjem kolu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi Portugal je gostovao u Dublinu kod Irske. Država s Pirinejskog poluotoka je tražila pobjedu koja bi im donijela plasman na najveću nogometnu smotru. No, u 17. minuti je uslijedio šok za Portugalce jer je Troy Parrott, igrač AZ Alkmaara, a nekada član Tottenhama pogodio za 1:0. Ubrzo je Parrott pogodio i za 2:0, a delirij na tribinama dodatno je pojačan nakon što je u 61. minuti iz igre isključen Cristiano Ronaldo.

Država s Pirinejskog poluotoka je tražila pobjedu koja bi im donijela plasman na najveću nogometnu smotru. No, u 17. minuti je uslijedio šok za Portugalce jer je Troy Parrott pogodio za 1:0.

Ubrzo je Parrott pogodio i za 2:0, a delirij na tribinama dodatno je pojačan nakon što je u 61. minuti iz igre isključen Cristiano Ronaldo.

Negodovao je odluci suca, a ispraćen je uz zvižduke domaćih navijača.