VIDEO / Reprezentativci BiH objasnili Amerikancima kako se pravilno izgovaraju njihova imena

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je prošlog tjedna u Sjedinjene Američke Države, gdje obavlja završne pripreme za nastup na Svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza tijekom boravka gostovali su i na Sporty TV-u, gdje su kroz zabavan segment predstavljali i pravilno izgovarali svoja imena.
Voditelji emisije pritom su se našalili kako neka od imena bosanskohercegovačkih reprezentativaca mogu predstavljati pravi izazov za američke komentatore. Među igračima koji su sudjelovali bili su Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović, Sead Kolašinac i Tarik Muharemović.
Bosna i Hercegovina svoj će prvi nastup na turniru imati već u petak, drugog dana natjecanja, kada će od 21 sat odmjeriti snage s Kanadom, jednom od reprezentacija zemalja domaćina. U skupini se još nalaze Katar i Švicarska, a prema procjenama BiH ima realne izglede izboriti plasman u nokaut-fazu natjecanja.
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