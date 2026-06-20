VIDEO / Reporter N1 donosi vam priču o Supetru, ali ne bračkom, već onom u Dallasu

Novinar i reporter N1 televizije Hrvoje Krešić u slobodno vrijeme nakon utakmice Hrvatske i Engleske u Dallasu, ispričao vam je zanimljivu priču o Supetru, ali ne onom na Braču... Supetar je kao takav izgrađen u Dallasu po uzoru na onaj na Braču. Sjajnu priču o zaljubljenosti u dalmatinski kamen i duh pogledajte u reportaži...
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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