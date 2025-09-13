VIDEO / Real Madrid slavio protiv Sociedada unatoč igraču manje, Sučić ni na klupi

Podijeli :

Real Sociedad i Real Madrid odigrali su utakmicu četvrtog kola La Lige u San Sebastianu, a momčad iz glavnog grada slavila je 2:1.

Ovo je bila prva utakmica Xabija Alonsa kao glavnog trenera Real Madrida protiv kluba u kojem je napravio svoje prve profesionalne korake.

Prva značajnija situacija bila je oko stotinke sekunde nakon početka utakmice, kada je 20-godišnji Turčin Arda Guler zabio, ali je gol poništen nakon VAR provjere.

Kraljevi su poveli 10 minuta kasnije kada je Kylian Mbappe iskoristio kardinalnu pogrešku igrača Sociedada i matirao vratara Alexa Remira.

Od tog trenutka prošlo je 20 minuta, a gosti su se našli u ogromnom problemu – Dean Huijsen dobio je izravni crveni karton zbog prekršaja nad Mikelom Oyarzabalom.

Španjolski reprezentativac nizozemskog podrijetla protestirao je tvrdeći da je Eder Militao bio bliže golu kojeg je čuvao Thibaut Courtois, ali sudac Jesus Gil Manzano nije ni pomislio provjeriti situaciju.

Guler je u 44. povisio vodstvo Kraljeva na 2:0, a konačnih 2:1 postavio je Oyarzabal u 56. s bijele točke.

Duje Ćaleta-Car odigrao je svih 90 minuta za Sociedad, dok Luka Sučić nije bio ni na klupi.