VIDEO / Rakitić, Štimac, Bjelica, Leko i mnogi drugi samo za SK – donosimo specijal SP 2026.

11. lipnja počinje nam spektakl - 23. Svjetsko nogometno prvenstvo. Nikad s više reprezentacija i nikada duže - trajat će sve do 19. srpnja. Sport Klub će spektakl ispratiti na najbolji mogući način, uz razne specijalizirane tekstove i emisije. Za početak pripremili smo vam jedan specijal, bit će to najava Svjetskog prvenstva uz 50 gostiju koji će vam pobliže pripremiti 48 reprezentacija s Mundijala.

Projekt je pripremio naš novinar Denis Draganović. On će od 1. lipnja kroz 12 emisija pobliže i detaljno analizirati svih 48 reprezentacija s rekordnog Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Čak 50 različitih gostiju sudjelovalo je u pripremi ovog velikog projekta, a imena su spektakularna. Od Rakitića i Štimca do Bjelice, Leke, Ibaneza i Milutinovića. Spektakl je zagarantiran!

Kako hrvatsku reprezentaciju vidi bivši izbornik Igor Štimac? Na koji način se prisjeća legendarnog Meksika 1986. njihov izbornik Bora Milutinović te što za svoje zemlje kažu bivši dinamovci Argentinac Luis Ibanez i brazilac Etto? Milovan Rajevac će nam pomoći za najavu Gane, prisjetit će se „legendarne” ruke Luisa Suareza iz 2010. godine koja je Ganu uskratila za polufinale, a njega kao prvog izbornika neke afričke zemlje u polufinalu.

Pričali smo s aktualnim stožerom reprezentacije Paname koju je predstavljao Daniel Blanco, pomogli su nam i najbolji afrički novinari u najavi njihovih reprezentacija Neki od najboljih hrvatskih nogometnih analitičara su nam približili kulture manje poznatih reprezentacija. Hrvatski treneri su radili velike uspjehe diljem svijeta, a sada su odlučili ta iskustva podijeliti sa nama te nam pomoći u analizi.

Nenad Bjelica je približio reprezentaciju Turske, Ivan Leko Belgije, Krunoslav Jurčić Egipta, a Branko Ivanković Irana. veliki nogometaši također su dali svoj obol u ovoj najavi. Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, Ivan Rakitić približio je reprezentaciju Španjolske, Luka Milivojević Engleske, a Elvir Bolić BiH. Spektakl je zagarantiran, budite uz Sport Klub.

Popis gostiju:

GRUPA A

Meksiko – Bora Milutinović (bivši izbornik) i Andrija Vukčević (bivši igrač Rijeke i Juareza)

Južnoafrička Republika – Nermin Bašić (direktor TS Galaxy)

Južna Koreja – Mato Neretljak (bivši igrač Suwona)

Češka – Ante Aračić (bivši igrač Slavie Prag)

GRUPA B

Kanada – Luka Vučko (bivši igrač Hajduka, igrao u Kanadi)

BIH – Edin Isanović (novinar) i Elvir Bolić (bivši reprezentativac i legenda Fenera)

Katar – Zoran Levnaić (trener u Emiratima)

Švicarska – Ilija Borenović (izbornik Švicarske U19)

GRUPA C

Brazil – Etto (bivši nogometaš Dinama)

Maroko – Ivan Hodoba (komentator SK)

Haiti – Ivan Šašak (nogometni analitičar)

Škotska – Filip Benković (bivši nogometaš Dinama i Celtica)

GRUPA D

SAD – Nemanja Vučićević (bivši nogometaš Kölna, danas agent u Miamiju)

Paragvaj – Mihovil Topić (nogometni analitičar)

Australija – Marino Lučić (nogometni trener iz Irske)

Turska – Nenad Bjelica (bivši trener Trabzona i Dinama)

GRUPA E

Bjemačka – Mersad Selimbegović (trener Alemannia Aachena)

Curacao – Robert Hrkać (sportski novinar)

Obala Bjelokosti – Lawrence Nkede (jedan od najboljih afričkih novinara)

Ekvador – Josip Paušić (nogometni analitičar)

GRUPA F

Nizozemska – Tomislav Mrkonjić (ex nogometaš Zwollea)

Japan – Mihael Mikić (ex nogometaš u Japanu)

Švedska – Saša Ibrulj (sportski novinar iz Švedske)

Tunis – Mehmed Baždarević (bivši izbornik BiH)

GRUPA G

Belgija – Ivan Leko (trener Club Bruggea)

Egipat – Krunoslav Jurčić (nogometni trener u Egiptu)

Iran – Branko Ivanković (bivši izbornik Irana)

Novi Zeland – Mihovil Topić (nogometni analitičar)

GRUPA H

Španjolska – Ivan Rakitić (ex nogometaš Barcelone)

Cape Verde – Dairo Olawufisayomi (sportski novinar)

Saudijska Arabija – Danilo Butorović (pomoćnik Slavena Bilića)

Urugvaj – Ivan Čop (nogometni trener)

GRUPA I

Francuska – Faruk Hadžibegić (bivši izbornik BIH)

Senegal – Zdravko Logarušić (ex izbornik afričkih zemalja)

Irak – Mario Tokić (ex reprezentativac Hrvatske)

Norveška – Dino Štiglec (nogometni trener)

GRUPA J

Argentina – Luis Ibanez (bivši nogometaš Dinama)

Alžir – Dželil Duranović (sportski novinar)

Austrija – Luka Pavlović (pom. trener Rapida iz Beča)

Jordan – Petar Šegrt (ex izbornik Tadžikistana)

GRUPA K

Portugal – Tiago Dantas (nogometaš HNK Rijeka)

DR Kongo – Cedric Zibika (sportski novinar)

Uzbekistan – Sandro Perković (bivši trener Dinama)

Kolumbija – Mateo Mejia (nogometaš NK Osijeka)

GRUPA I

Hrvatska – Igor Štimac (ex izbornik Hrvatske)

Engleska – Luka Milivojević (ex kapetan Crystal Palacea)

Gana – Milovan Rajevac (ex izbornik Gane)

Panama – Daniel Blanco (pomoćni trener Paname)