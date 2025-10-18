VIDEO / Prtajin ponovno zabija: Petom je pogodio za vodstvo protiv Šimićevog kluba

Bundesliga 18. lis 202513:20 0 komentara

U devetom kolu Bundesligu u Karlsruheu je Karlsruher dočekao Kaiserslautern. Za domaće je na klupi susret počeo Roko Šimić dok je za goste očekivano startao Ivan Prtajin. Jedan od najboljih igrača lige pokazao je klasu i u ovoj utakmici. U 12. minuti je sjajno petom preusmjerio udarac svog suigrača Mike Haasa za vodstvo 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

