VIDEO / Prpić s klupe debitirao u slavlju Porta, pogledajte kako je suigrač reigrao na njegov ulazak

Podijeli :

Porto je uvjerljivo otvorio novu sezonu portugalskog prvenstva, svladavši Vitoriju Guimaraes s 3:0.

Poveli su u 12. minuti pogotkom Pepea, koji je u situaciji jedan na jedan prebacio vratara gostiju, a prednost je u 32. minuti udarcem glavom nakon ubačaja iz kuta povećao Samu. Obojica su pogotke posvetila nedavno preminulom legendarnom kapetanu Porta Jorgeu Costi (53).

U 65. minuti debitirao je donedavni stoper Hajduka, Dominik Prpić, za kojeg je Porto Splićanima platio 4,5 milijuna eura. U igru je ušao umjesto Poljaka Jana Bednareka, koji nije bio oduševljen svojim izlaskom, no čini se kako ga je trener Francesco Farioli izvadio iz preventivnih razloga, nakon što se Bednarek požalio na istegnuće zadnje lože.

Konačnih 3:0 postavio je Samu u 79. minuti, pospremivši odbijanac.

Za goste je cijeli susret odigrao još jedan bivši stoper Hajduka, Toni Borevković.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.