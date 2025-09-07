VIDEO / Promašaj Yamala kakav se rijetko viđa, poslao je loptu na tribine

Podijeli :

Nogometaši Španjolske dominantno su ušli u utakmicu protiv Turske koja se igra u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Europski prvaci su na poluvrijeme otišli s visokih 3:0 te prikazali sjajnu, prepoznatljivo lepršavu igru. Međutim, jedna od rijetkih neslavnih sekvenci za Španjolce u ovoj utakmici, dogodila se mladoj zvijezdi Barcelone - Lamineu Yamalu. Krilni napadač je brzim sprintom povukao kontranapad po desnoj strani te uposlio Pedrija koji mu je vratio loptu pri ulasku u šesnaesterac. Obrana je već bila izigrana, vratar Cakir je bio daleko od idealne pozicije, a od Yamala se očekivalo da rutinski pošalje loptu u mrežu. Ipak, jedan od najboljih nogometaša današnjice pokazao je kako se ipak radi o 'čovjeku od krvi i mesa' te zapucao na tribine.

