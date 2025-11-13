VIDEO / Problemi za Srbiju: Englezi golom Sake poveli na Wembleyju

Podijeli :

U četvrtak navečer odigrano je pretposljednje kolo skupine K u kojoj igra i Srbija. Orlovi su na gostovanju kod Engleske tražili ostanak u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Međutim, njihove nade trajale su samo do 28. minute kada je najveća zvijezda Arsenala Bukayo Saka iz voleja sjajno pogodio za vodstvo Tri lava. Tako su se Srbi našli u lošoj situaciji.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.