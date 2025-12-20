VIDEO / Liverpool bolji od Spursa u ludoj utakmici: Prljavi Argentinac udario zvijezdu Redsa nogom i zaradio crveni karton!

Podijeli :

Liverpool je u sjevernom Londonu došao do punog plijena pobijedivši domaći Tottenham Hotspur s 2-1 iskoristivši brojčanu prednost na travnjaku.

Tottenham je u 33. minuti ostao s desetoricom na terenu, nakon što je Xavi Simons isključen, kad je glavni sudac Brooks pregledom VAR snimke preinačio inicijalno dodijeljeni žuti karton u crveni, zbog opasnog starta.

U 56. minuti je Alexander Isak doveo Liverpool u vodstvo na asistenciju Floriana Wirtza. U 66. minuti je Hugo Ekitike udvostručio prednost gostiju kad je nadskočio Cristiana Romera, možda napravio i prekršaj, ali pogodak je priznat.

Tottenham je u 83. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio Richarlison. Do kraja dvoboja je momčad Thomasa Franka imala nekoliko prilika za izjednačenje, ali je Alisson sačuvao Liverpoolovu mrežu. Domaća momčad je ostala u sučevom dodatku s dva igrača manje, jer je drugi žuti karton zaradio Romero nakon što je Konatea udario nogom u trbuh.