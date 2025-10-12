VIDEO / Prije tri dana su uzeli bod BiH, a sada su zabili četiri komada najgorima na svijetu

Podijeli :

U prvom nedjeljnom kvalifikacijskom ogledu za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Cipra su kao gosti u Serravalleu svladali San Marino 4-0.

Druga je to pobjeda Ciprana u skupini H koja ih je pomjerila na trenutačno treće mjesto na ljestvici, premda četvrta Rumunjska ima dvije utakmice manje. Cipar je, dakako, već ranije izgubio borbu za odlazak na Svjetsko prvenstvo, dok je najgora reprezentacija svijeta prema FIFA rankingu, San Marino, odigrao sedmu utakmicu u skupini i upisao sedmi poraz. Ima razliku pogodaka 1-32.

U prvom poluvremenu Cipar je postigao jedan gol, a strijelac je bio Loizou u devetoj minuti. U nastavku se još tri puta tresla domaća mreža. Strijelci su bili Andreou u 59., Kastanos u 67. iz jedanaesterca i Kakoullis u 79. minuti.

U skupini H od 20.45 sati će još igrati Rumunjska i Austrija, dok je Bosna i Hercegovina slobodna u ovom kolu. Podsjetimo, upravo su Zmajevi prije tri dana gostovali na Cipru i odigrali 2:2 protiv domaćina.