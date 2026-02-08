VIDEO / Prekid krize: Crystal Palace nakon dva mjeseca konačno slavio

Podijeli :

Hrvatski nogometaš Borna Sosa s klupe za pričuve ispratio je minimalnu 1-0 gostujuću pobjedu Crystal Palacea protiv Brighton and Hove Albiona u susretu 25. kola engleskog prvenstva.

Jedini gol na utakmici postigao je Sarr (61).

Bila je ovo prva pobjeda Crystal Palacea u prvenstvu nakon 7. prosinca prošle godine, kada su s 2:1 slavili na gostovanju kod Fulhama. Posljednja pobjeda prije ove stigla je u Konferencijskoj ligi protiv Shelbournea na gostovanju s 3:0. Bilo je to 11. prosinca prošle godine.

Ovim trijumfom Crystal Palace je na ljestvici preskočio Brighton, sada je 13. s 32 boda, jednim više od 14. Brightona.

Vodi Arsenal s 56 bodova, devet više od Manchester Cityja i Aston Ville, ali City je odigrao susret manje.