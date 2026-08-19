VIDEO / Povratnik u La Ligu se dobro držao protiv Atletica, a onda su bljesnula dva spektakularna gola!

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Nogometaši Atletico Madrida novu sezonu La Lige otvaraju protiv povratnika - Malage.

Gosti su se nakon čak osam godina vratili u najviši razred španjolskog nogometa te su odlično izgledali kroz prvih 70 minuta protiv jakog protivnika na rasprodanom stadionu Metropolitano.

Početnih 0:0 dugo je stajalo na semaforu, a kiks Madriđana u prvom kolu djelovao je sve izglednije. Međutim, u 70. minuti se ukazao sjajni korejski ofenzivac Kang-in Lee.

Igrač koji je ovog ljeta pojačao Atletico, sjajno je s desnog krila ušao u sredinu te snažno i precizno pogodio u suprotni kut.

Samo 15 minuta kasnije, domaćin je stavio ‘točku na i’. Alex Baena je preuzeo odgovornost izvođenja slobodnog udarca te izvrsno prebacio živi zid i zabio za 2:0