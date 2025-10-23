VIDEO / Potop epskih razmjera na Rujevici, igrači Rijeke oduševili potezom

Podijeli :

Na kišom natopljenoj Rujevici prekinut je susret 2. kola Konferencijske lige između Rijeke i Sparte Prag. Uvjeti su nemogući za igru, a susret je prekinut u 13. minuti. No, uoči same utakmice vidjeli smo zanimljive kadrove. Naime, igrači Rijeke oduševili su kada su prilokom intoniranja himne Konferencijske lige napravili svojevrsne "kroviće" djeci koja su izašla s njima na teren, te ih na taj način zaštitili od enormne količine kiše koja je natopila Rujevicu.

