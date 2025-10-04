VIDEO / Posrnuli Leverkusen izlazi iz krize? Farmaceuti povezali dvije pobjede u Bundesligi

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

U derbiju 6. kola Bundeslige Borussia i Leipzig su u Dortmundu odigrali 1-1.

Austrijanac Cristoph Baumgartner je u 7. minuti doveo Leipzig u vodstvo, a za momčad Nike Kovača izjednačio je Brazilac Yan Couto (23). Borussiji nakon četiri utamice u nizu nije uspjela pobijediti, a primila je i prvi gol još od kolovoza. Golove možete pogledati OVDJE.

Borussia je ostala druga s bodom manje od vodećeg Bayerna, dok je Leipzig treći s bodom manje od kluba iz Dortmunda.

Augsburg je s 3-1 kod kuće nadigrao Wolfsburg. Nastupila su oba hrvatska reprezentativca – Kristijan Jakić je odigrao cijelu utakmicu za Augsburg, a Lovro Majer je ušao u 78.minuti za goste, dok je vratar Nediljko Labrović sjedio na klupi domaćina. Banks, Fellhauer i Komur pogodili su za Augsburg, a Adam Daghim za Wolfsburg. Golove pogledajte OVDJE.

Werder je u sjevernjačkom derbiju u Bremenu nadigrao St Pauli s 1-0 golom Samuela Mbangule već u 2. minuti.

Bayer je u Leverkusenu s 2-0 svladao Union Berlin, a Josip Juranović zbog ozljede nije bio u sastavu gostiju.