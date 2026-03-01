VIDEO / Portugalac je poslao obranu bivšeg dinamovca ‘po ćevape’, a onda je promašio nemoguće

Podijeli :

U 24. kolu portugalske Primeira lige Rio Ave i Famalicao su odigrali remi bez golova, ali tako susret nije trebao završiti. Na samom početku drugog pouvremena lopta je došla do 29-godišnjeg Gila Diasa koji je sjajnim lažnjakom izbacio obranu, ali i vratara da bi onda sve uprskao. Igrač koji je prošao čak tri od pet liga petice te je nastupao u engleskom Championshipu, propustio je nemoguće te je iz neposredne blizine zatresao vratnicu domaćeg gola. Tako je susret završio 0:0 i Famalicao se propustio približiti Gil Vicenteu na petom mjestu. Rio Ave, za koji je do 79. minute igrao bivši igrač Dinama Dario Špikić, ovim je bodom ostao na sigurno 15. mjesto koje donosi ostanak u Primeira ligi. Oni 16. Santa Clari bježe dva boda 10 kola prije kraja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.