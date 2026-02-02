VIDEO / Porto šokantno izgubio prvi put u prvenstvu, njegov igrač napravio krvnički start za crveni karton!

Casa Pia je povela već u 12. minuti pogotkom Gaizke Larrazabala. Na samom kraju prvog poluvremena João Goulart povisio je na 2:0, iako se u prvi mah činilo kako je riječ o autogolu legendarnog Thiaga Silve, pa se s dvostrukom prednošću domaćina otišlo na odmor.

Porto je odmah na startu drugog dijela smanjio zaostatak golom Pabla Rosarija i činilo se da bi vodeća momčad portugalskog prvenstva mogla kapitulizirati svoju dominacij i okrenuti susret. Ipak, Casa Pia se uspješno obranila do kraja susreta te upisala veliku pobjedu kojom je skočila na 15. mjesto ljestvice s 18 bodova.

Portu dodatno nije pomogao ni krilni napadač William Gomes, koji je zbog izuzetno grubog starta i udarca nogom u glavu domaćeg braniča Davida Souse zaradio izravan crveni karton. Krvavom Sousi se nekoliko minuta ukazivala liječnička pomoć, dobio je zavoj oko glave, no unatoč svemu susret je odigrao do kraja.

Ovim porazom Porto je prekinuo savršen niz i sada ima 55 bodova, uz 18 pobjeda i jedan remi. Drugi Sporting zaostaje četiri boda, dok je treća Benfica na minus devet.

Bivši stoper Hajduka Dominik Prpić ostao je na klupi Porta, kao i nekadašnji vratar Vukovara Ivan Mandić u redovima Casa Pije.