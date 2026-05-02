VIDEO / Porto je nakon četiri godine opet prvak Portugala!

Nogometaši Porta u 32. kolu portugalskog prvenstva pobjedom 1:0 protiv Alverce na domaćem terenu stigli su do 31. naslova u klupskoj povijesti.
Uoči susreta Porto je imao situaciju u kojoj mu je i remi bio dovoljan, s obzirom na to da je Benfica ranije kiksala na gostovanju kod Famalicãa, no momčad Francesca Fariolija ipak je odradila posao pobjedom.
Jedini pogodak postigao je Jan Bednarek u 40. minuti, čime je Porto osigurao povratak na vrh nakon 2022. godine. U međuvremenu su naslove osvajali Benfica te dvaput Sporting.
Tako je i bivši stoper Hajduka Dominik Prpić u svojoj prvoj sezoni u Portu odmah došao do naslova prvaka, iako u ovom susretu nije bio u kadru. Posljednji nastup upisao je 4. prosinca prošle godine u Liga Kupu protiv Vitorije Guimarães, dok je posljednji ligaški nastup zabilježio 27. listopada na gostovanju kod Moreirensea.
Inače, Benfica i dalje ostaje najtrofejniji portugalski klub s 38 naslova, Porto sada ima 31, dok je Sporting na 20 osvojenih prvenstava.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!