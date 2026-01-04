VIDEO / Pogledajte trenutak kada se ozlijedio Gvardiol: Nije mogao samostalno napustiti travnjak

Podijeli :

U derbi utakmici 20. kola Premier lige na Etihadu su se sreli Manchester City i Chelsea, a oko 50. minute veliki problemi stigli su za Joška Gvardiola. Hrvatski reprezentativac je nakon duela ostao ležati, a nakon pružanja pomoći nije uspio samostalno izaći s terena nego mu je pomogao Reece James kao i jedan od liječnika Cityja. U tom trenutku je City vodio s 1:0, a Gvardiola je zamijenio Khusanov.

