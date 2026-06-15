VIDEO / Pogledajte sve obrane junaka Zelenortskih Otoka u šokantnom kiksu Španjolaca

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Nogometaši Španjolske i Zelenortske Republike odigrali su 0:0 u prvoj utakmici skupine H na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a za kreiranje najvećeg iznenađanje dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva najzaslužniji je vratar Vozinha.

Veliko iznenađenje dogodilo se na Svjetskom nogometnom prvenstvu, afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H.

Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete.

Dugo vremena prvo poluvrijeme nije ponudilo ništa na travnjaku, a onda je Španjolska prije odlaska na odmor imala nekoliko odličnih prilika koje nisu donijele promjenu rezultata. Ferran Torres je pogodio okvir vrata, dok je vratar Zelenortske Republike Vozinha sjajno zaustavljao udarce Oyarzabala, Ferrana Torresa i Laportea.

Mučenje Španjolaca se nastavilo i u nastavku utakmice, a u 71. minuti je njihov izbornik De la Fuente odlučio u igru poslati i veliku zvijezdu Lamine Yamala koji zbog ozljede nije igrao nogomet tijekom posljednja dva mjeseca.

Napadala je Španjolska i tražila jedan pogodak vrijedan tri boda, ali put do suparničke mreže nije pronašla sve do kraja.

Za spektakularno osvajanje boda najzaslužniji je 40-godišnji Vozinha, čiji fantastičan učinak brojkama najbolje opisuje Sofascore, prema kojem je zaradio nestvarnu ocjenu 9.7 zahvaljujući ukupnoj statistici od čak sedam obrana, od kojih je šest došlo unutar šesnaesterca. Postao je i najstariji vratar debitant koji je u prvom nastupu na Mundijalu sačuvao mrežu čistom. Prema Transfermarktu vrijedi 50 tisuća eura, posljednje je branio u drugoj portugalskoj ligi za Chaves i trenutno je bez kluba.

Sve njegove obrane i najzanimljivije trenutke utakmice pogledajte OVDJE.