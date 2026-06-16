VIDEO / Svi golovi u napetoj podjeli bodova Novog Zelanda i Irana

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

U uzbudljivoj utakmici Svjetskog prvenstva u Los Angelesu, nogometaši Novog Zelanda i Irana odigrali su neriješeno 2:2. Novi Zeland je dvaput vodio golovima Elijaha Justa, no Iran se oba puta uspio vratiti preko Ramina Rezaeiana i Mohammada Mohebbija te na kraju stvoriti i bolje prilike kojima je došao na korak do pobjede. Nakon ovog remija, kao i onog između Belgije i Egipta (1:1), sve četiri reprezentacije u skupini G imaju po jedan osvojen bod.

Sve golove uzbudljivog remija između Novog Zelanda i Irana pogledajte OVDJE.