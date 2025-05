VIDEO / Pogledajte slavlje nakon utakmice te dodjelu pehara i proslavu PSG-a

Podijeli :

Nogometaši Paris Saint-Germain novi su prvaci Europe nakon što su u finalnom susretu Lige prvaka u Munchenu pobijedili Inter sa 5-0.

Golove za PSG zabili su Achraf Hakimi (12), Desire Doue (20, 63), Kviča Kvaratškelia (73) i Senny Mayulu (87).

Bila je to najuvjerljivija pobjeda nekog sastava u povijesti Kupa i Lige prvaka. Do sada nitko nije slavio s više od četiri razlike.

Pariškom sastavu je ovo bilo drugo finale i prvi naslov nakon što su 2020. u završnom susretu izgubili od Bayerna. Momčad s Parka prinčeva postala je i drugi francuski sastav s europskom krunom, nakon što je Marseille slavio 1993.

S druge strane Inter je u svom sedmom finalu upisao i četvrti poraz, pri čemu drugi u posljednje tri sezone.

PSG je postao 24. klub u povijesti koji se okitio europskim naslovom, a rekorder je Real Madrid sa čak 15 naslova europskog prvaka.

Dodajmo kako je PSG ove sezone osvoji i francusko prvenstvo i Kup.

Finalom Lige prvaka završena je europska klupska sezona. Tottenham je osvojio Europsku ligu, Chelsea je pobjednik Konferencijske lige, dok su Parižani pobjednici Lige prvaka.

Ispred nas je još i Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD od 14. lipnja do 13. srpnja na kojem će nastupiti 32 kluba, među njima i PSG koji će loviti četvrti trofej sezone.

Luis Enrique je u napadu očekivano zaigrao s Ousmaneom Dembeleom i Kvičom Kvaratškeliom, te pomalo iznenađujuće 19-godišnjem Desireom Doueom koji je dobio priliku ispred Bradleya Barcole.

Bio je to sjajan potez španjolskog stručnjaka jer je mladi Doue bio prvo ime finala s dva gola i asistencijom.

Počelo je sjajno za pariški sastav. Već u 12. minuti PSG je stigao do vodstva i to malonogometnom akcijom u kojoj su sudjelovala četvorica igrača. Kvaratškelia je dodao do Vitinhe koji je “gurnuo” do Douea, a ovaj “podvalio” do Hakimima koji je zabio u praznu mrežu za 1-0.

Marokanski branič je u Pariz stigao iz Intera i nije slavio pogodak.

Samo osam minuta kasnije već je bilo 2-0. Bila je to brza kontra Parižana, Dembele je uposlio Douea, a mladi napadač sjajno pogodio. Bio mu je to četvrti gol ove sezone u Ligi prvaka uz pet asistencija.

Inter se “pojavio” na terenu tek u 23. minuti kada je prvi put zaprijetio suparničkim vratima. Calhanoglu je ubacio iz kornera, a Acerbi zaprijetio glavom, no nedovoljno precizno. Do kraja prvog dijela Inter je imao još jednu polu-priliku, također iz prekida, u 37. minuti je glavom pucao Thuram, ali pored gola.

Već u prvoj minuti nastavka PSG je imao odličnu priliku, no Kvaratškelia je prebacio gol. Četiri minute kasnije ponovo je Gruzijac bio u odličnoj situaciji, ali još jednom je bio neprecizan.

Inter je prvi udarac u nastavku uputio tek u 59. minuti, ali je Barellin udaraca bio neprecizan. Dvije minute kasnije uslijedila je brza kontra PSG-a, no udarac Hakimija je završio u korneru.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika PSG je razriješio u 63. minuti novim golom mladog Douea. Dembele je petom ostavio za Vitinhu, Portugalac je povukao uposlivši Douea koji je izašao ispred Sommera i mirno poentirao za 3-0.

Potop Talijana nastavio se u 73. minuti kada je Kvaratškelia izbio sam ispred Sommera sjajno pogodivši za 4-0.

Inter je mogao ublažiti težak poraz u 75. minuti, ali je Donnarumma obranio udarac Barelle. U 80. minuti mogli smo vidjeti i “petardu”, Barcola je “povaljao” Interovu obranu i kada se činilo kako će zabiti gol, pucao je pored vrata.

Ludu parišku noć zaključio je Mayulu pogodivši u 87. minuti za 5-0.

Spomenimo kako je uoči početka finala gledatelje zabavljao popularni američki sastav Linkin Park koji je izveo neke od svojih najvećih hitova.