VIDEO / Pogledajte prvu Petkovićevu asistenciju u sezoni

Nogomet 23. pro 202514:17 0 komentara

Hrvatski napadač Bruno Petković koji igra u turskom Kocaelisporu od ovog ljeta sada je upisao i prvu asistenciju u sezoni. U prvom kolu turskog Kupa Petković je krajem prvog poluvremena sjajno podvalio loptu Churlinovu za vodstvo 2:0 protiv Erzurumspora. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

