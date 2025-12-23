VIDEO / Pogledajte prvu Petkovićevu asistenciju u sezoni

Podijeli :

Hrvatski napadač Bruno Petković koji igra u turskom Kocaelisporu od ovog ljeta sada je upisao i prvu asistenciju u sezoni. U prvom kolu turskog Kupa Petković je krajem prvog poluvremena sjajno podvalio loptu Churlinovu za vodstvo 2:0 protiv Erzurumspora. Pogledajte!

