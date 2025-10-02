VIDEO / Pogledajte ‘posebnu’ Gvardiolovu asistenciju koju je UEFA kandidirala za asist dana!

Podijeli :

Nogometaši Manchester Cityja do 90. minute su imali u džepu drugu pobjedu u ovosezonskoj Ligi prvaka, ali su se na kraju morali zadovoljiti s 2:2 kod Monaca u dvoboju drugog kola.

Oba je gola za Građane zabio Erling Haaland, a za prvi mu je pogodak u 15. minuti asistirao Joško Gvardiol.

Hrvat je lijevom nogom pronašao Haalanda, koji je potom prebacio golmana domaće momčadi, a UEFA je njegovu asistenciju istaknula na svojim društvenim mrežama, opisujući ju kao “posebnu“.

Uz Gvardiolovu, u konkurenciji za najbolji asist iz jučerašnjih utakmica bila su još dodavanja Achrafa Hakimija, Kevina De Bruynea i Marcusa Rashforda, a na pratiteljima je da izdvoje jednu.