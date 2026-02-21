VIDEO / Pogledajte odluku španjolskog suca zbog koje se u Sevilli igralo čak 14 minuta nadoknade

Podijeli :

Nogometaši Betisa i Rayo Vallecana remizirali su 1:1 ove subote u Sevilli, u ogledu 25. kola španjolske La Lige.

Betis je poveo rano, u 16. minuti je strijelac bio Bakambu. Domaćin je vodio do kraja prvog dijela kada je u 42. minuti na 1:1 izjednačio Isi Palazon.

Dodatno se situacija na terenu zakuhala u samoj završnici. Prvo su gosti uzalud tražili jedanaesterac na ulazu u sudačku nadoknadu, dok je potom Antony promašio zicer za domaću pobjedu kada je bio u situaciji jedan na jedan s gostujućim golmanom. Zabio je domaćin i pogodak u nadoknadi koji je poništen.

Međutim, ono o čemu se priča je situacija koja se dogodila u 85. minuti susreta. Tada je Valentin Gomez napravio prekršaj nad Andreijem Ratiuom koji je glavni sudac utakmice protumačio kao start za crveni karton. Ipak, VAR se uključio te ga je pozvao da pogleda tu situaciju. Španjolac je skoro 10 minuta gledao kako bi protumačio je li start dovoljan za crveni karton, ali i je li prekršaj bio unutar kaznenog udarca. Na kraju je poništio crveni, ali je na zaprepaštenje igrača Raya ostao pri odluci da ne dosudi kazneni udarac, već slobodni udarac na rubu šesnaesterca.

Betis je ostao na petom mjestu ljestvice, dok je Rayo Vallecano napredovao i sada je na 14. poziciji.

