VIDEO / Budimir sjajno zabio i vratio Osasunu u život!

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir u 45. minuti zabio je za 1:1 svoje Osasune protiv Real Ovieda. Gosti su poveli u 40. minuti pogotkom Federica Vinasa, a onda je Budimir u 42. poentirao, no pogodak mu je poništen zbog igranja rukom. Tri minute kasnije, Budimir je sjajno pogodio glavom nakon ubačaja s lijeve strane i tako po sedmi put zatresao mrežu protivnika u La Ligi ove sezone. Josip Brekalo nije u zapisiniku gostiju za ovaj susret.

