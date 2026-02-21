VIDEO / Pogledajte novi Perišićev gol: Ovaj mu je jedan od najčudnijih u karijeri

Podijeli :

U 24. kolu nizozemske Eredivisie PSV Ivana Perišića ugostio je Heerenveen te je nakon 21 minute bio u zaostatku zbog gola Lassea Selvaga Nordasa. Međutim, do kraja poluvremena PSV je izjednačio golom Ivana Perišića u 45. minuti. Hrvatski reprezentativac tada je s lijeve strane ubacio desnom nogom da bi tu loptu na putu prema golu propustio zahvatiti Ismael Saibari te je to prevarilo gostujućeg vratara Bernta Klaverboera.

