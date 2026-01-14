VIDEO / Pogledajte novi gol Kramarića u Bundesligi

Podijeli :

Hrvatski napadač Andrej Kramarić doveo je Hoffenheim u vodstvo 1:0 protiv Borussije Monchengladbach u 14. kolu Bundeslige preciznim udarcem s bijele točke u 22. minuti. Kramariću je ovo četvrti gol u Bundesligi ove sezone, a peti ukupno u svim natjecanjima. Pogledajte!

