VIDEO / Pogledajte nevjerojatne promašaje Ronalda: Ovo mu se ne bi dogodilo u najboljim danima

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Portugal je u srijedu navečer na svom terenu s 2:1 bio bolji od Nigerije u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Poveli su Portugalci preko Pedra Neta u 23. minuti da bi Akor Adams Super orlovima donio izjednačenje u 37. minuti. Dugo je na semaforu stajalo 1:1, sve do 75. minute, a tada je Francisco Conceicao zabio za 2:1 Portugalaca. Mogao je Portugal i ranije do prednosti da je u 50. minuti Cristiano Ronaldo pospremio zicer. Neometan je bio legendarni Portugalac, ali njegov udarac iz blizine završio je daleko od gola. Nije to bio jedini veliki promašaj Ronalda koji je zapucao zicer i u devetoj minuti susreta kad se našao oči u oči s nigerijskim vratarom.Nekoliko minuta nakon drugog promašaja Ronaldo je izašao iz igre pa je pripremne utakmice protiv Čilea i Nigerije završio bez pogodaka za svoju reprezentaciju. Portugal će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini K s Uzbekistanom, DR Kongom i Kolumbijom.

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