VIDEO / Pogledajte zbog kolikog zaleđa je poništen pogodak u Bundesligi

Eintracht je u Frankfurtu s minimalnih 1-0 svladao Heidenheim u 26. kolu Bundeslige.
Jedini je gol dao Kalimuendo, u 53. minuti iz voleja u padu, a dvadeset minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje. Drugi žuti karton, odnosno crveni zaradio je Koch.
Prije crvenog kartona, gosti su stigli do izjednačujućeg pogotka preko Conteha, no poništen je zbog minimalnog zaleđa.
Eintracht je sedmi na ljestivici s 38 bodova, dok je Heidenheim posljednji s 14 bodova.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!