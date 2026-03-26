VIDEO / Pogledajte majstoriju zvijezde Reala koja je pogurala Tursku prema Mundijalu

Podijeli :

U tijeku je susret polufinala europskog play-offa za plasman na Svjetsko prvenstvo u kojem je Turska ugostila Rumunjsku i povela u 53. minuti pogotkom Ferdija Kadioglua. Sjajnu asistenciju upisala je zvijezda Real Madrida Arda Güler, a branič Brightona mirno je zabio ispod Ionuța Radua za erupciju oduševljenja na tribinama u Istanbulu. Pobjednik ovog susreta igrat će u gostima protiv boljeg iz dvoboja Slovačke i Kosova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.