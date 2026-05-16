VIDEO / Pogledajte Kramarićev promašaj koji će njegov Hoffenheim koštati Lige prvaka

U posljednjem kolu Bundeslige Hoffenheim Andreja Kramarić gostovao je kod Borussije Monchengladbach te su tražili pobjedu kojom bi zadržali nadu za plasman u Ligu prvaka. Dobro su gosti otvorili jer su u sedmoj minuti imali zlatnu priliku preko Andreja Kramarića. Hrvatski napadač ostao je nečuvan u šesnaestercu domaće ekipe, ali je pucao mlako i velika prilika za Hoffenheim je propala. Ubrzo zatim njegova ekipa je kažnjena pa je Borussia povela u 14. minuti, a prednost povećala u 23. minuti golom Harisa Tabakovića, junaka Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Italije. Kramarić će manju krivnju osjećati znajući da čak i pobjeda neće biti dovoljna jer Stuttgart na gostovanju vodi s 2:0 protiv Eintracht Frankfurta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.