VIDEO / Pogledajte kako je Marco Pašalić uzdrmao vratnicu protiv Gibraltara

FIFA World Cup 12. lis 202521:19 0 komentara

Hrvatska i Gibraltar u Varaždinu igraju utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je pritiskala od samog starta goste, a u 23. minuti Marco Pašalić je uzdrmao vratnicu nakon ubačaja Lovre Majera, no ostalo je 0:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

