VIDEO / Pogledajte kako je Livakovićev suigrač škaricama šokirao Barcelonu

Podijeli :

U tijeku je susreta 9. kola La Lige između Barcelone i Girone, a rezultat je 1:1. Blaugrana je povela u 13. minuti preko Pedrija, a onda je bivši veznjak Borussije Dortmund i Atletico Madrida, Axel Witsel, u 30. minuti škaricama majstorski pogodio za poravnanje Girone. Dominik Livaković i ovaj susret nalazi se na klupi gostujućeg sastava.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.