VIDEO / Pogledajte kako je Kovačeva Borussija povela protiv Villarreala

Champions League 25. stu 202522:01 0 komentara

Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund u 5. kolu Lige prvaka dočekali su španjolski Villarreal, a na poluvremenu vode 1:0. Do prednosti su stigli na samom isteku prvog dijela, kada je Serhou Guirassy pogodio glavom nakon gužve poslije ubačaja iz kuta.

