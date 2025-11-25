VIDEO / Pogledajte kako je Kovačeva Borussia razbila Villarreal

Podijeli :

Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund u 5. kolu Lige prvaka dočekali su španjolski Villarreal i upisali uvjerljivu 4:0 pobjedu. Do prednosti su stigli na samom isteku prvog dijela, kada je Serhou Guirassy pogodio glavom nakon gužve poslije ubačaja iz kuta.

U 53. minuti španjolski sastav ostao je s igračem manje nakon crvenog kartona Juana Foytha. Igrač Villarreala tada je igrao rukom na gol-liniji čime je spriječio pogodak i zaradio isključenje, a kazneni udarac dobila je Borussia. Udarac Guirassyja obranio je Luiz Junior, no napadač Borussije pospremio je odbijanac za 2:0.

Treči pogodak stigao je samo pet minuta kasnije. Nakon lijepe akcije, branič gostiju pokušao je izbiti loptu ispred Karima Adeyemija, no ona se odbila od zvijezde Borussije i sretno završila u mreži za 3:0.

Na samom kraju susreta, Daniel Svensson zabio je za konačnih 4:0.

Borrusia je s ovom pobjedom skočila na četvrto mjesto s deset bodova, dok je španjolski sastav ostao pri dnu ljestvice sa samo jednim bodom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.