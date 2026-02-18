VIDEO / Pogledajte kako je Bodo nakon sjajne akcije poveo protiv Sučićevog Intera

Podijeli :

Norveški Bodo/Glimt u play-offu za plasman u osminu finala Lige prvaka dočekao je Inter za kojeg je Petar Sučić krenuo od prve minute.

Igrala se 20. minuta kad su domaćini poveli, a strijelac je bio Sondre Fet nakon sjajne akcije.

