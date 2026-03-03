VIDEO / Pogledajte kako je bivši igrač Hajduka zabio iz slobodnog udarca u Njemačkoj

Domaćin je poveo u 12. minuti kada je iz slobodnog udarca zabio bivši krilni napadač Hajduka Leon Dajaku, a gostujući vratar pritom se nije proslavio reakcijom. Ipak, taj pogodak nije pokolebao Hoffenheim II, koji je do kraja preokrenuo susret dvama golovima Deniza Zeitlera i jednim Oskara Henckea.

VIDEO / Ovo je bilo opasno: Perišić u petoj sekundi doživio neugodan pad, sudac se nije oglasio! VIDEO / Pogledajte bakljadu u Njemačkoj koja je prekinula utakmicu na čak 17 minuta!

Ovim porazom Ulm je ostao na 18. mjestu s 24 boda, koje vodi u niži rang.

Podsjetimo, Dajaku je za Hajduk igrao od ljeta 2023. do siječnja 2025. godine te je u 38 službenih utakmica postigao četiri pogotka uz četiri asistencije. Nakon toga potpisao je za Sharjah iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koji je skupio tek 13 minuta. U srpnju prošle godine došlo je do raskida ugovora, a kao slobodan igrač u rujnu je potpisao za Ulm.

Ove sezone je u 22 nastupa zabio tri gola i upisao sedam asistencija za njemačkog trećeligaša.