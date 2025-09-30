VIDEO / Pogledajte kako je Atletico nakon ‘petarde’ Realu, sada zabio pet komada i u Ligi prvaka

Podijeli :

Nakon pobjede u gradskom sudaru protiv Reala od 5-2 prije nekoliko dana, igrači Atletica su imali dovoljno snage za još jednu iznimnu partiju i novu utakmicu s pet golova.

Pobijedili su pred svojim navijačima Eintracht 5-1. Već u četvrtoj minuti Atletico je poveo golom Raspadorija, ovoljetnog madridskog pojačanja.

Do kraja prvog dijela još je dva puta pokleknula obrana Eintrachta, a strijelci su bili Le Normand u 33. i Griezmann u prvoj minuti sudačke nadoknade.

U uvodnom dijelu nastavka ogleda Burkardt je bio strijelac jedinog gola za sastav iz Frankfurta, ali je sve zaključeno s nova dva gola Madriđana. Pogađali su Simeone u 70. i Alvarez iz jedanaesterca u 82. minuti.

