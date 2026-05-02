VIDEO / Pogledajte jedan od najbizarnijih crvenih kartona ove sezone

U 35. kolu Premier League Sunderland gostuje kod Wolverhampton Wanderersa, koji su već sada budući drugoligaš, dok se Sunderland bori za plasman u Europu. Gosti su poveli u 17. minuti golom Nordija Mukielea, no u 24. minuti upali su u probleme. VAR se oglasio i izazvao čuđenje, a snimka je pokazala da je gostujući branič Daniel Ballard povlačio za kosu domaćeg napadača Tolua Arokodarea. Sudac Paul Tierney nakon detaljnog pregleda odlučio ga je isključiti pa su gosti ostali s igračem manje čak 65 minuta prije kraja susreta.

