VIDEO / Pogledajte golčinu koja je pogurala Gladbach prema važnoj pobjedi u borbi za ostanak

Nogometaši Borussije Moenchengladbach u petak su pred svojim navijačima svladala St. Pauli s 2:0 u prvoj utakmici 26. kola njemačke Bundeslige.

Kevin Stoger je u 37. minuti postigao sjajan vodeći pogodak iz slobodnog udarca za domaću momčad, a konačnih 2:0 postavio je Franck Honorat u 63. minuti.

Borussia Moenchengladbach je s 28 bodova ostala na 12. mjestu, a St. Pauli je na 15. poziciji s 24 boda, koliko ih imaju i Koln te Mainz, ali uz utakmicu manje.

Vodeći Bayern ima 66 bodova, 11 više od drugoplasirane Borussije Dortmund.

