VIDEO / Budimir zabio golčinu, a onda realizirao i penal za veliko vodstvo Osasune!

Hrvatski napadač Ante Budimir u 72. minuti sjajno je iz voleja pogodio za vodstvo Osasune protiv Alavesa. Drugi pogodak zabio je u 82. kada je bio siguran s bijele točke za povećanje vodstva svoje momčadi. Pogledajte!

