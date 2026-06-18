VIDEO / Pogledajte gol kojim je Švicarska povela protiv BiH

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na SoFi stadionu u Inglewoodu igra drugu utakmicu skupine B protiv Švicarske.
Švicarci su nanizali nekoliko izglednih prilika u ranoj fazi dvoboja, a BiH imala je prvu veću šansu u 15. minuti preko Memića. Izabranici Murata Yakina još su odlučnije krenuli prema naprijed i zaredali s dvije prilike Ndoyea, a Zmajevi su odgovorili u 32. minuti preko Tahirovića.
Do kraja prvog dijela još su Džeko i Kolašinac pokušali zaprijetiti, ali na odmor se otišlo s početnim rezultatom. U nastavku su Švicarci zaredali s prilikama, a Vasilj je pokazao najbolje od svog talenta zaredavši s nekoliko sjajnih intervencija. Potom je došao red i na period dominacije BiH, ali dobar momentum u kojem je kreirano više opasnosti pred Kobelovim golom prekinula je stanka za hidraciju.
I netom nakon povratka igrača na teren, BIH se našla u rezultatskom minusu. Nakon prikazane vrlo dobre igre, primili su gol u 74. minuti kada je iz poluvoleja zabio sjajni mladi Freiburgov talent Manzambi.
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