VIDEO / Pogledajte gol kojim je Švicarska povela protiv BiH

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AP Photo/Jayne Kamin-Oncea via Guliver

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na SoFi stadionu u Inglewoodu igra drugu utakmicu skupine B protiv Švicarske.

Švicarci su nanizali nekoliko izglednih prilika u ranoj fazi dvoboja, a BiH imala je prvu veću šansu u 15. minuti preko Memića. Izabranici Murata Yakina još su odlučnije krenuli prema naprijed i zaredali s dvije prilike Ndoyea, a Zmajevi su odgovorili u 32. minuti preko Tahirovića.

Do kraja prvog dijela još su Džeko i Kolašinac pokušali zaprijetiti, ali na odmor se otišlo s početnim rezultatom. U nastavku su Švicarci zaredali s prilikama, a Vasilj je pokazao najbolje od svog talenta zaredavši s nekoliko sjajnih intervencija. Potom je došao red i na period dominacije BiH, ali dobar momentum u kojem je kreirano više opasnosti pred Kobelovim golom prekinula je stanka za hidraciju.

I netom nakon povratka igrača na teren, BIH se našla u rezultatskom minusu. Nakon prikazane vrlo dobre igre, primili su gol u 74. minuti kada je iz poluvoleja zabio sjajni mladi Freiburgov talent Manzambi.

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