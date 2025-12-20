VIDEO / Pogledajte gol kojim je Juranovićev Union stigao do pobjede u 91. minuti!

Koln je u 15. kolu Bundeslige ugostio Union Berlin, a gosti su do pobjede stigli golom Andreasa Schafera u 91. minuti. Hrvatski reprezentativac Josip Juranović ušao je u igru za pobjedničku momčad u 73. minuti, a u samoj završnici zaradio i žuti karton. Union je trenutno osma momčad njemačkog prvenstva, dok je Koln na 11. mjestu.
