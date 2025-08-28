VIDEO / Pogledajte dramu u Lisabonu: Čudesna obrana Livakovića, dva poništena gola i prolaz Benfice

Podijeli :

Benfica je pobjedom 1:0 nadvisila Fenerbahče i probila se u Ligu prvaka. Jedini strijelac bio je Kerem Akturkoglu u 35. minuti. Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković prvi je put ove sezone nastupio za tursku momčad i već u trećoj minuti upisao briljantnu obranu u stopostotnoj prilici. Ipak, dugoročno to nije pomoglo Feneru iako je u drugom dijelu u jednoj situaciji pogodio gredu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.