VIDEO / Pogledajte bizarni autogol Izraelca koji je lansirao Norvešku prema Svjetskom prvenstvu

U šestom kolu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u skupini I sastali su se Norveška i Izrael. Sjeverni Europljani lovili su novu pobjedu, a nisu ih omela ni dva promašaja Erlinga Haalanda s bijele točke. U 18. minuti autogol je zabio Anan Khalailli da bi se potom napadač Norveške iskupio pogotkom, a onda je u 28. minuti novim autogolom Izrael zapečatio svoju sudbinu. Gužvu u kaznenom prostoru stvorili su obrambeni igrači Izraela, a loša komunikacija na kraju je utjecala na to da Idan Nachmias postane tragičar. Njega je Daniel Peretz napucao, a nakon toga je lopta završila u golu.

