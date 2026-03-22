VIDEO / Matanović zabio dva pogotka bivšem klubu, prvi je apsolutno bizaran!

Nogometaši St. Paulija i Freiburga igraju pretposljednju utakmicu 27. kola Bundeslige, a prije završnih 15 minuta Freiburg vodi 2:1. Domaći su poveli u 24. minuti golom Danela Sinanija, no sve je preokrenuo hrvatski napadač Igor Matanović, koji je zabio u 65. i 78. minuti. U prvom golu 22-godišnjak je imao sreće jer ga je udarac suigrača pogodio u tijelo i prevario bh. golmana Nikolu Vasilja.

Samo 13 minuta kasnije, Matanović je iskoristio Vasiljevu pogrešku i iz blizine zabio za preokret. Nije slavio prvi pogodak jer ga je postigao protiv svog bivšeg kluba, St. Paulija, u kojem je igrao u omladinskim kategorijama i za prvu momčad do 2023.

Ovim dvostrukim učinkom Matanović je stigao do 11 pogodaka u svim natjecanjima ove sezone, od čega osam u Bundesligi, a posebno je raspoložen u 2026., kada je već postigao osam golova.

